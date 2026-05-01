Dal 1 maggio in libreria e in tutti gli store online “ La Repubblica delle mazzette. La nuova Tangentopoli che corrode l’Italia” di Vincenzo Bisbiglia e Marco Grasso. In Liguria un clamoroso scandalo giudiziario travolge il sistema del governatore Giovanni Toti, corrotto da imprenditori portuali e finanziatori, mentre suoi fedelissimi sono indagati per voto di scambio mafioso. A Venezia finisce nel mirino dei magistrati il gigantesco conflitto di interessi del sindaco Luigi Brugnaro, la svendita di palazzi storici della Laguna e gli affari illeciti dei suoi assessori. Ogni città ha la sua storia, ogni regione il suo scandalo da raccontare. Torino e gli intrecci fra ’ndrangheta e autostrade.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Repubblica delle mazzette”: Bisbiglia e Grasso raccontano la nuova corruzione nel libro di PaperFirst

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A detta dei giornali (lo si legge oggi su @repubblica), è perché la Procura ritiene che si sarebbe trattato di una pistola soft-air alterata, in modo tale da aumentarne la capacità offensiva. Difficile da dimostrare, visto che la pistola non si trova. L'ho già scritto, più x.com