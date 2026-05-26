La Rappresentativa LND Campania conquista il 41° Trofeo Shalom

La Rappresentativa LND Campania ha vinto il 41° Trofeo Shalom, torneo di calcio giovanile che si è svolto sul campo sintetico di Montesarchio. La competizione, tra le più longeve e prestigiose in Italia, si è conclusa con la vittoria della squadra campana. La manifestazione ha coinvolto diverse formazioni giovanili e si è svolta nel rispetto delle regole del calcio. La finale si è disputata sul campo “Allegretto”, con la vittoria della rappresentativa campana.

Tempo di lettura: 3 minuti Grande successo per il 41° Trofeo SHALOM, uno dei tornei di calcio giovanile più longevi e prestigiosi d’Italia, andato in scena sul manto sintetico “Allegretto” di Montesarchio. Alla manifestazione hanno preso parte le società dell’ Avellino, Rappresentativa Regionale LND Campania, Gelbison, Casertana, Cavese e Giugliano Calcio, dando vita a una competizione intensa e con tanti giovani talenti all’opera. Ad aggiudicarsi per la prima volta il torneo è stata la Rappresentativa Regionale LND Campania, capace di superare in finale l’Avellino dopo i tempi supplementari con il punteggio di 3-1. Una gara equilibrata e combattuta sin dalle prime battute: a sbloccare il risultato sono stati gli irpini con il numero 7 Giovanni Giaglione, autore della rete del vantaggio biancoverde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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