Svolta la presentazione ufficiale del 41esimo Trofeo Shalom | svelato il calendario

È stata presentata ufficialmente la 41ª edizione del Trofeo Shalom, con la presenza del sindaco di Montesarchio che ha aperto l’evento. Durante la cerimonia è stato svelato il calendario delle gare e le date delle competizioni. La manifestazione si svolgerà nel corso delle prossime settimane, coinvolgendo diverse squadre e atleti. La presentazione si è tenuta in una location pubblica, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori.

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