Svolta la presentazione ufficiale del 41esimo Trofeo Shalom | svelato il calendario
È stata presentata ufficialmente la 41ª edizione del Trofeo Shalom, con la presenza del sindaco di Montesarchio che ha aperto l’evento. Durante la cerimonia è stato svelato il calendario delle gare e le date delle competizioni. La manifestazione si svolgerà nel corso delle prossime settimane, coinvolgendo diverse squadre e atleti. La presentazione si è tenuta in una location pubblica, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori.
Tempo di lettura: < 1 minuto A fare gli onori di casa alla Presentazione Ufficiale del 41° TROFEO SHALOM è stato il Sindaco Carmelo Sandomenico di Montesarchio. La cerimonia si è svolta presso la Biblioteca Comunale nella Sala “Amicolibro” alla presenza del Consigliere Delegato allo Sport Nico Ambrosone, dell’Assessora all’Istruzione e Urbanistica Marcella Sorrentino e del Consigliere agli eventi Nunzio Nazzaro. Sono intervenuti il Presidente della FIGC-LND Campania Carmine Zigarelli con il Consigliere Nazionale Pasqualino Di Marco. Inoltre erano presenti l’Avvocato Mario Collarile Delegato CONI di Benevento, il Presidente degli Arbitri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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