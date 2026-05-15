Barbara d’Urso ha annunciato che si presenterà in tribunale per raccontare la propria versione degli eventi riguardanti il suo addio a Mediaset e i rapporti con alcuni protagonisti della televisione italiana. La decisione segue le vicende legali che coinvolgono l’ex conduttrice e alcune figure di rilievo del settore. La sua comparsa in aula rappresenta un passo importante in un lungo procedimento giudiziario, senza che siano stati ancora divulgati dettagli specifici sulle accuse o sulle accuse rivolte.

Barbara d’Urso è pronta a portare la sua versione dei fatti davanti ai giudici. Una decisione che segna un nuovo e clamoroso capitolo nel lungo caso legato al suo addio a Mediaset e ai rapporti con alcuni dei volti più importanti della televisione italiana. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Stampa, la conduttrice ha annunciato che sarà il Tribunale la sede in cui racconterà tutta la verità su quanto accaduto negli ultimi anni, dopo la fine del suo storico rapporto con Canale 5. Il caso Mediaset e l’addio improvviso. Barbara d’Urso ha ripercorso il momento della separazione da Mediaset, avvenuta dopo oltre sedici anni di collaborazione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Barbara d’Urso shock: “In Tribunale racconterò tutto su Mediaset, De Filippi e Toffanin”

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