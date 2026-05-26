La raffineria in Calabria i summit a Centocelle Nomi e ruoli del cartello dei narcos romani e colombiani

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze dell’ordine hanno sequestrato centinaia di chili di cocaina in Calabria, in un’operazione che ha portato all’arresto di membri di un cartello di narcotrafficanti romani e colombiani. Durante le indagini sono stati individuati summit tra i responsabili in un quartiere di Roma, dove si pianificavano i trasporti e la distribuzione della droga. La sostanza, trovata in bacinelle e pentole, era stata preparata per essere immessa nel mercato. Le attività investigative hanno coinvolto anche raffinerie e depositi utilizzati per il confezionamento della droga.

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Bacinelle e pentole piene di cocaina. Centinaia di chili. Polvera bianca raffinata e poi pronta per essere venduta, garantendo guadagni milionari. D'altronde la qualità della “merce”, arrivata direttamente dall'Ecuador e dalla Colombia, era di livello altissimo. È da lì che arrivavano carichi di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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