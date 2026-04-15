Nei manoscritti del clan come veniva gestito lo spaccio dei Contini | tutti i nomi e i ruoli degli arrestati I NOMI

Sono stati resi noti i dettagli relativi ai manoscritti trovati nei documenti del clan, che contengono 66 fogli scritti a mano. Questi appunti sono stati ritenuti fondamentali dai carabinieri per ricostruire l'organigramma dello spaccio di sostanze stupefacenti gestito dal clan. Gli investigatori hanno identificato tutti i nomi e i ruoli degli arrestati coinvolti nel traffico di droga. I documenti sono stati utilizzati dall'Autorità giudiziaria per approfondire la rete criminale.

Un totale di 66 fogli scritti a mano. Appunti che per i carabinieri sono stati fondamentali. Fogli utilizzati dall'Antimafia per provare a ricostruire l'intero organigramma dello spaccio per il clan. Non una cosca qualsiasi, ma il clan Contini, costola fondamentale dell'Alleanza di Secondigliano.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Asse Messina-Reggio-Catania, smantellato il corridoio dello spaccio: i nomi dei reggini arrestatiLa procura di Messina, con la Direzione distrettuale antimafia e la squadra Mobile ha ricostruito il traffico di droga tra le due sponde dello... Chi comanda sul Gargano: nomi e ruoli dei criminali che terrorizzano la 'Montagna del Sole'La mappa del potere criminale sul Gargano: gli affari sporchi, la guerra tra clan e il loro stato di salute dopo le rivelazioni dei collaboratori di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Camorra, droga per il clan Contini: 13 arresti; Operazione all'alba contro il clan Contini: così gestivano il delivery dello spaccio; Maxi operazione contro il clan Contini: 13 arresti a Napoli; Operazione anticamorra a Napoli: 13 arresti nel clan Contini, smantellata rete di spaccio delivery. Gli affari criminali del clan Contini su 66 fogli manoscritti sequestratiPrende spunto dal sequestro di ben 66 fogli manoscritti, risalente al 26 maggio 2022, su cui erano riportati inequivocabilmente le attività criminali del clan Contini, l'inchiesta dei carabinieri di ... ansa.it Clan Contini, 13 arresti a Napoli: come la camorra sfrutta il delivery per spacciare drogaUn sistema di spaccio a domicilio, organizzato come un vero servizio di delivery, è stato scoperto dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nell’ambito ... leggo.it Un altro duro colpo alla camorra nell’area est di Napoli, dove i Carabinieri hanno arrestato 13 persone riconducibili al clan Contini, articolazione della cosiddetta Alleanza di Secondigliano. I militari hanno smantellato un’organizzazione strutturata e gerarchica facebook Il 'delivery' del clan Contini, pusher in scooter per consegne di droga h24: 13 arresti a Napoli x.com