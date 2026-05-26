La qualità della vita di bambini giovani e anziani | Latina è ancora bocciata

Latina ottiene ancora basse valutazioni sulla qualità della vita per bambini, giovani e anziani. I dati recenti evidenziano carenze in diversi ambiti, senza specificare quali. La provincia si posiziona ai livelli più bassi nelle classifiche nazionali riguardanti benessere e servizi per tutte le fasce di età. Nessun miglioramento significativo si registra rispetto al passato. La situazione rimane critica e senza segnali di ripresa.

Latina (verrebbe da dire), è una provincia per nessuno. Non è adatta ai bambini, ma non lo è neanche per i giovani e gli anziani. E’ un quadro disarmante quello del territorio pontino che emerge dall’ultima edizione, la sesta, del report sulla Qualità della vita dei bambini (0-14 anni), giovani. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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CLASSIFICA QUALITA' DELLA VITA, LA MARCA SORRIDE AGLI ANZIANI, MENO AI BIMBI | 25/05/2026

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