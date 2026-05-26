In Italia, è prevista la discussione in Parlamento di una proposta di legge popolare che mira ad aumentare di 5 euro il prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. La proposta ha raccolto circa 50.000 firme ed è ora in attesa di esame. La legge riguarda sia sigarette tradizionali che altri prodotti simili.

Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - "Dovrà essere discussa in Parlamento la proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina". Lo chiedono l'Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, la Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom che promuovono la campagna '5 euro contro il fumo' che ha raggiunto il traguardo delle 50.000 firme necessarie per presentare il disegno di legge al legislatore. "Un risultato davvero straordinario, che può portare ad una sostanziale riduzione del numero di fumatori in Italia e del costo umano e sociale legato al tabagismo", evidenzia la nota di Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fumo, oncologi: "50mile firme per aumentare di 5 euro costo sigarette, Parlamento discuta Ddl"

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