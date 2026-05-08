La forza di una donna sbarca in prima serata | ecco quando e perché

La forza di una donna è tra le serie tv più amate dagli italiani. Ad un anno e mezzo dal suo debutto in Italia, la dizi turca è pronta a salutare il pubblico italiano con un finale di stagione ricco di colpi di scena. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete si apprende le ultime tre puntate de La forza di una donna andranno in onda in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Bahar e tutti i protagonisti della serie tv saluteranno il pubblico il prossimo venerdì 22 maggio in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset. Una decisione presa dai piani alti di Cologno Monzese per premiare una delle dizi turche di maggiore successo in Italia. Le vicende di Bahar chiuderanno i battenti il prossimo 22 maggio in prima serata su Canale 5 con una puntata speciale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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LA FORZA DI UNA DONNA - Sirin viene smascherata davanti alla polizia e riceve il peggior castigo

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