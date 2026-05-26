Il sacerdote entra nella stanza dei domestici, interrogando uno a uno i membri della servitù e respingendo la richiesta di Santos di tornare alla tenuta. La scena si svolge in un’atmosfera di tensione, con i domestici visibilmente agitati e preoccupati. Don Cristóbal mantiene un atteggiamento deciso e fermo, rafforzando il suo controllo e creando un clima di inquietudine tra chi lavora nella tenuta.

Don Cristóbal intensifica il controllo sulla servitù e blocca il ritorno di Santos alla tenuta, alimentando paura e malcontento tra i domestici e aprendo nuove tensioni nei piani bassi della casa. Nelle anticipazioni della puntata del 27 maggio de La Promessa, il clima è sempre più teso alla tenuta. Don Cristóbal avvia una serie di colloqui con la servitù per valutarne fedeltà ed efficienza, mentre prende una decisione netta che riguarda il ritorno di Santos, destinato a cambiare gli equilibri interni. La celebre soap opera spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Angela ha preso la sua decisione definitiva: resta alla tenuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 27 maggio: Don Cristóbal interroga la servitù e respinge Santos

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA PROMESSA ANTICIPAZIONI: MANUEL CAPISCE LA TERRIBILE VERITÀ!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 24 maggio: Don Cristóbal entra in scena come nuovo maggiordomo

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 23 al 29 maggio: arriva Don Cristóbal, il nuovo maggiordomoNella prossima settimana, i fan della telenovela spagnola La Promessa assisteranno a nuovi sviluppi nella trama.

La Promessa anticipazioni 27 maggio: Don Cristóbal interroga la servitù e respinge SantosLa Promessa anticipazioni 27 maggio: Don Cristóbal interroga la servitù con colloqui severi e rifiuta il ritorno di Santos alla tenuta, scatenando tensione e paura tra i domestici. movieplayer.it

La promessa, anticipazioni mercoledì 27 maggio 2026: La gestione autoritaria di Don CristóbalLa gestione autoritaria di Don Cristóbal provoca forti tensioni! Nel frattempo, come vedremo in ... msn.com