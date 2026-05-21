La Promessa anticipazioni settimanali dal 23 al 29 maggio | arriva Don Cristóbal il nuovo maggiordomo

Nella prossima settimana, i fan della telenovela spagnola La Promessa assisteranno a nuovi sviluppi nella trama. Tra le anticipazioni ci sono l’ingresso di un nuovo personaggio, Don Cristóbal, che ricoprirà il ruolo di maggiordomo. Gli episodi dal 23 al 29 maggio si preannunciano pieni di eventi che coinvolgeranno i protagonisti, creando situazioni impreviste e tensioni narrative. La serie continuerà a mantenere alta l’attenzione degli spettatori con colpi di scena e cambi di scena improvvisi.

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Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 23 al 29 maggio, assisteremo all’ ingresso del nuovo maggiordono Don Cristóbal. Il suo arrivo susciterà molti interrogativi tra la servitù, e una grande amarezza in Don Ricardo, che era convinto di poter avere quell’incarico dopo la partenza di Romulo. La Promessa, trame puntate italiane dal 23 al 29 maggio. Con l’ arrivo di Don Cristóbal a La Promessa. tutti gli equilibri sembrano sconvolgersi. Se da un lato c’è la famiglia – che accoglie la notizia con grande sorpresa – dall’altro troviamo la servitù, che si sente tradita dalla totale assenza di spiegazioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 23 al 29 maggio: arriva Don Cristóbal, il nuovo maggiordomo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Promessa anticipazione settimanale dal 1 al 8 febbraio: Profanata la tomba di Jana Sullo stesso argomento La Promessa: Don Cristóbal sconvolge La Promessa dal 23 al 29 maggioLa settimana dal 23 al 29 maggio si preannuncia ricchissima di novità per i fan di La Promessa, la telenovela spagnola in onda ogni giorno su Rete 4... La Promessa, anticipazioni settimanali dal 23 al 29 maggio: arriva Don Cristóbal, il nuovo maggiordomoSarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 23 al 29 maggio, assisteremo all’ingresso d ... superguidatv.it La Promessa Anticipazioni dal 24 al 30 maggio 2026: Cristóbal, il nuovo maggiordomo, terrorizza la tenuta!Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 24 al 30 maggio 2026. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap di Rete 4. comingsoon.it