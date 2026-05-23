L'arrivo di Don Cristóbal sconvolge la tenuta: Don Ricardo viene escluso dalla guida della servitù mentre la famiglia Luján è sorpresa e indignata per la decisione di Leocadia. Nella puntata de La Promessa del 24 maggio, la tenuta viene sconvolta da un cambiamento improvviso ai vertici della servitù. Don Cristóbal entra ufficialmente in scena come nuovo maggiordomo, scavalcando Don Ricardo e riscrivendo gli equilibri interni. La decisione, imposta da Leocadia senza consultare la famiglia Luján, provoca sorpresa, rabbia e profonde tensioni tra padroni e domestici. La celebre soap opera spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 24 maggio: Don Cristóbal entra in scena come nuovo maggiordomo

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