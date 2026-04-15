Recentemente, una principessa norvegese di 52 anni è stata vista durante un evento pubblico con una mascherina per l’ossigeno sul volto. Si tratta di una donna che ha annunciato di soffrire di fibrosi polmonare, una malattia che colpisce i tessuti dei polmoni, rendendo difficile la respirazione. La condizione può essere causata da varie ragioni e richiede spesso trattamenti specifici.

Che cos’è la fibrosi polmonare e quanto è diffusa Le fibrosi polmonari rientrano nel gruppo delle pneumopatie infiltrative diffuse (ILD), un gruppo di malattie rare che colpiscono l’interstizio dei polmoni e comprendono oltre 200 malattie polmonari parenchimali. Possono avere cause note, come quelle associate a malattie autoimmuni reumatiche, oppure non avere un’origine identificabile, come nel caso della fibrosi polmonare idiopatica (IPF). Si tratta di condizioni caratterizzate da elevata eterogeneità e da una possibile evoluzione verso forme fibrosanti progressive. In Italia, la prevalenza dell’IPF è stimata tra i 25.6 ed i 31.6 casi ogni 100.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fibrosi polmonare, la malattia sottovalutata di cui soffre anche la principessa Mette-Marit di Norvegia. Sintomi, cause e possibili trattamenti

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