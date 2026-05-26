La prima enciclica di Leone XIV | L’Intelligenza artificiale non deve oscurare la dignità umana
Ieri, il Papa ha pubblicato la sua prima enciclica, intitolata “Magnifica humanitas”. Il documento affronta il tema dell’intelligenza artificiale, sottolineando che questa tecnologia non deve compromettere la dignità umana. La pubblicazione si inserisce nel contesto delle riflessioni della Chiesa sul ruolo dell’innovazione digitale e sulle implicazioni etiche legate allo sviluppo tecnologico. La enciclica si rivolge a fedeli e istituzioni, evidenziando la necessità di rispettare i valori umani nel progresso scientifico.
Ieri, lunedì 26 maggio, Papa Leone XIV ha pubblicato la prima enciclica del suo pontificato, dal titolo “Magnifica humanitas” (“Umanità magnifica”). Il tema scelto è quello dell’Intelligenza artificiale. «Nel tempo dell’IA», avverte Prevost, «la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione»: per questo «abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani». La tecnica, secondo Leone, «non va considerata, in se stessa, come forza antagonista rispetto alla persona»: al contrario, essa è un «fatto profondamente umano, legato all’autonomia e alla libertà dell’uomo». Tuttavia oggi «la potenza e la pervasività delle tecnologie plasmano i processi decisionali e incidono in profondità sull’immaginario collettivo: mai l’umanità ha avuto tanto potere su se stessa», osserva il Santo Padre. 🔗 Leggi su Tpi.it
La prima Enciclica di Leone XIV: disarmiamo l'intelligenza artificiale - Unomattina 26/05/2026
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Esce la prima enciclica di Papa Leone. “Magnifica Humantitas”, tra dignità umana e intelligenza artificiale
Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica: “L’intelligenza artificiale deve essere disarmata”Papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, in cui chiede di disarmare l’intelligenza artificiale.
Temi più discussi: Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV. Pubblicazione il 25 maggio; Si intitolerà Magnifica humanitas la prima enciclica di Leone XIV. Parlerà di dignità umana e IA; Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV. Pubblicazione il 25 maggio; La prima enciclica di Leone XIV: 'Disarmiamo l'IA, restiamo umani'.
I risultati delle amministrative Prima enciclica di Papa Leone XIV Serie A: le squadre pensano alla prossima stagione . Ascolta la puntata ? tinyurl.com/mr36vs5x . #EffettoNotte #Attualità #Amministrative #Enciclica #SerieA x.com
Magnifica sincronicità l’arrivo della prima Enciclica di papa Leone e l’apertura dell’82esima Assemblea generale della Cei. E magnifica coincidenza: il documento di Leone XIV in difesa dell’umano ci invita a un cammino di discernimento comunitario, ci sping facebook
La tecnologia non è di per sé un male ma, concretamente, non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa: pubblicata Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV dedicata all'intelligenza artificiale : r/ItalyInf reddit
La prima enciclica di Leone XIV: L’Intelligenza artificiale non deve oscurare la dignità umanaIeri, lunedì 26 maggio, Papa Leone XIV ha pubblicato la prima enciclica del suo pontificato, dal titolo Magnifica humanitas (Umanità magnifica). Il tema scelto è quello dell’Intelligenza artificia ... tpi.it
Per la prima volta, Papa Leone XIV parla di IA nella nuova enciclica Magnifica HumanitasSta riscuotendo un notevole interesse la nuova enciclica di Papa Leone XIV, 'Magnifica Humanitas', in cui si discute a lungo di tecnologia e intelligenza artificiale, con considerazioni notevoli. multiplayer.it