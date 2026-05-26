Ieri, il Papa ha pubblicato la sua prima enciclica, intitolata “Magnifica humanitas”. Il documento affronta il tema dell’intelligenza artificiale, sottolineando che questa tecnologia non deve compromettere la dignità umana. La pubblicazione si inserisce nel contesto delle riflessioni della Chiesa sul ruolo dell’innovazione digitale e sulle implicazioni etiche legate allo sviluppo tecnologico. La enciclica si rivolge a fedeli e istituzioni, evidenziando la necessità di rispettare i valori umani nel progresso scientifico.

Ieri, lunedì 26 maggio, Papa Leone XIV ha pubblicato la prima enciclica del suo pontificato, dal titolo “Magnifica humanitas” (“Umanità magnifica”). Il tema scelto è quello dell’Intelligenza artificiale. «Nel tempo dell’IA», avverte Prevost, «la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione»: per questo «abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani». La tecnica, secondo Leone, «non va considerata, in se stessa, come forza antagonista rispetto alla persona»: al contrario, essa è un «fatto profondamente umano, legato all’autonomia e alla libertà dell’uomo». Tuttavia oggi «la potenza e la pervasività delle tecnologie plasmano i processi decisionali e incidono in profondità sull’immaginario collettivo: mai l’umanità ha avuto tanto potere su se stessa», osserva il Santo Padre. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La prima enciclica di Leone XIV: “L’Intelligenza artificiale non deve oscurare la dignità umana”

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La prima Enciclica di Leone XIV: disarmiamo l'intelligenza artificiale - Unomattina 26/05/2026

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