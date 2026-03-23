Meghan Markle si prepara a tornare sotto i riflettori con un nuovo viaggio insieme al principe Harry, previsto nelle prossime settimane in Australia. Ma questa volta, accanto agli impegni pubblici e istituzionali, c’è anche un altro elemento che attira l’attenzione: la crescita del suo brand, sempre più proiettato verso una dimensione internazionale. Coincidenze? Forse. Ma quando si parla della duchessa di Sussex ogni mossa sembra avere un preciso significato, anche un “semplice” royal tour. Meghan Markle e un brand che punta lontano. Quello di Meghan Markle non è più solo un marchio di lifestyle: As Ever, infatti, è diventato in poco tempo qualcosa di più articolato, quasi un ecosistema costruito attorno all’immagine pubblica della duchessa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle punta sull’Australia: il viaggio con Harry è strategico

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Meghan Markle alla conquista dell’Australia: registra il suo brand e prepara il viaggio promozionale con Harry facebook

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