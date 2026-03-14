Restyling e bartender di esperienza la pasticceria punta sull' aperitivo e si lancia nell' arte della mixology

Una pasticceria rinnova il suo look e introduce un bartender esperto per offrire un’ampia gamma di cocktail. La struttura punta sull’aperitivo e sull’arte della mixology, creando nuove esperienze per i clienti. Il locale si prende cura del lievito madre come fosse un figlio e seleziona con attenzione gli ingredienti per i suoi prodotti, cercando di bilanciare gusto e benessere.

La novità più significativa riguarda proprio l’ingresso della mixology nella proposta quotidiana. Per sviluppare il progetto è stato coinvolto Charles Flamminio, bartender di esperienza internazionale Coccola il lievito madre come fosse suo figlio, sceglie con una meticolosa cura gli ingredienti principali dei suoi prodotti dolciari e no, cerca l'equilibrio tra la quantità di burro da utilizzare per brioches o colombe pasquali e il benessere dei clienti: solo un pasticcere speciale come Gianluca Casadei, dell'omonima pasticceria di Gambettola, si occupa della propria attività con questa cura. E ora, dopo aver sentito definire “devastante” per bontà, si butta anche su cocktail e aperitivi gourmet. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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