I fenomeni della cultura pop si nutrono spesso di nostalgia, ma Jennifer Lopez ha appena ridefinito il concetto di riciclo vintage. Sul suo profilo Instagram, l’attrice e cantante di 56 anni ha lasciato i fan senza parole, comparendo in un video con un capo d’archivio ad altissimo valore simbolico. Non si tratta di una replica, ma dell’ originale modello di jeans in denim bicolore firmato Versace, caratterizzato da audaci stringhe frontali, che la popstar aveva indossato nel 2001 sul set del celebre videoclip di Ain’t It Funny. A distanza di venticinque anni, JLo ha dimostrato di possedere la medesima forma fisica di allora, confermando con un post ironico: «Sono gli stessi identici di quel video». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La popstar ha appena tirato fuori dall’armadio i pantaloni del video di Ain't It Funny (anno 2001) e il risultato è... beh, guardatelo voi stessi

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Mexico Wasnt Ready — JIMIN Left Santos Bravos Speechless!

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