Con l’arrivo della primavera si torna a parlare di moda e di capi che segnano le stagioni. Tra questi, i Capri pants sono tornati in auge, pronti a riempire gli armadi di chi vuole affrontare le giornate più calde con uno stile semplice e riconoscibile. Questi pantaloni, simbolo di un’epoca passata, si preparano a essere protagonisti anche nella stagione estiva del 2026.

Sono iconici, il simbolo di un’era che torna ciclicamente ogni anno. Per un -breve- periodo relegati al fondo dell’armadio, i Capri pants sono pronti a riconquistarsi il loro posto in queste giornate di primavera e per tutta l’estate 2026. Con la loro aura old money e, allo stesso tempo, che ci riporta nel pieno dello stile Y2K, questi pantaloni ritornano in passerella con una reinterpretazione in chiave moderna. Quindi i designer e le loro passerelle continuano a proporre questo modello, ma rinfrescandone le prospettive e rivedendone le finalità. Infatti, dalla classica versione nera da abbinare a un trench a imbuto, al modello in jeans che...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - E anche quest’anno è ora di tirare fuori i Capri pants dall’armadio

Salvo Carlino - Alle donne piacciono ( Ufficiale 2026 )

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Panoramica sull’argomento

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