In questa stagione, il capo che tutte stanno riscoprendo è il top anni ’90 con collo alto morbido e senza maniche. Si tratta di un modello semplice, realizzato in tessuto leggero, che si abbina facilmente a diversi look. Le donne stanno riscoprendo questa tendenza, che torna in auge dopo aver dominato gli anni ’90. È un capo versatile e pratico, ideale per i giorni più freschi.

S emplice e d’effetto. Se c’è un top che ogni donna dovrebbe avere in questa stagione è il modello a collo alto morbido, in tessuto leggero, senza maniche. Un pezzo minimale di gran voga negli anni Novanta: gli outfit eleganti di Carolyn Bessette, così come i look a tutto sexy di Kate Moss con il mitico “roll neck”, insegnano. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Leggi anche › Cambio di stagione non ti temo. Come vestirsi a marzo 2026 Popolare nelle collezioni degli stilisti dell’epoca, da Tom Ford nell’era Gucci a Calvin Klein, oggi si riscopre più versatile che mai, soprattutto nelle versioni basic in jersey sottile a tinta unita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il top anni ’90 che tutte stanno tirando fuori dall'armadio

Articoli correlati

Leggi anche: Pupo su Signorini, "atteggiamenti a volte discutibili, nulla a che fare con la m**** che gli stanno tirando"

Borghi: “Fullkrug? Penalty calciato malissimo. Si è inceppato tirando fuori”Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, ha voluto commentare la vittoria del Milan a Pisa nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale...

Unloved girl is forced to marry disabled CEO, but her cuteness makes CEO fall in love!#cdrama

Una raccolta di contenuti su Il top anni '90 che tutte stanno...

Temi più discussi: Nostalgia anni ‘90: vi ricordate i 5ive? A Milano l’8 luglio la reunion della mitica boy band inglese; Le serie TV anni ’90 che tutti ricordano: un viaggio nella nostalgia; Sanremo Top: le bugie di Carlo Conti per uno show umiliante – IL COMMENTO; Sanremo come Articolo 31 non ci interessava, poi è arrivato Amadeus: noi eravamo tamarri. Dj Jad ci svela il prossimo album - Intervista.

Il top anni ‘90 di Isabella Rossellini, la sua storia e l'attuale omaggio. Ecco perché è la migliore scelta fashion per il finale di The BeautyL'ensemble Nineties del cult La morte ti fa bella viene ora celebrato, nella serie di Ryan Murphy, con una creazione Givenchy by Sarah Burton. A indossarla è Nicola Peltz Beckham, con la morale che «s ... vogue.it

Supermodel Bob, il ritorno del caschetto anni ’90Niente ha rappresentato esteticamente l’atmosfera dell’epoca come questo taglio di capelli. Non un semplice caschetto: quello che oggi è stato ribattezzato come Supermodel Bob ha segnato gli anni ... iodonna.it

#Napoli La morte del piccolo Domenico Caliendo (2 anni). La cartella clinica secondo gli inquirenti sarebbe stata modificata dopo il trapianto di cuore. Due medici indagati per falso. Chiesta per entrambi la misura interdittiva. - facebook.com facebook

Si rivede #Trapattoni: foto con i tifosi per gli 87 anni #MilanPress x.com