Carabinieri rafforzano i controlli in Valle dell’Irno e Valle del Sabato | lotta a furti e droga

I Carabinieri di Avellino hanno intensificato i controlli nelle valli dell’Irno e del Sabato, concentrandosi su furti e traffico di droga. Le operazioni coinvolgono militari impegnati in verifiche nelle zone più a rischio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi posti di blocco e perquisizioni, rafforzando la presenza sul territorio.

Intensificati i servizi di prevenzione e vigilanza con il supporto delle unità speciali per tutelare sicurezza e legalità sul territorio Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, dott.ssa Rossana Riflesso, negli ultimi giorni ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità. Le operazioni, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Solofra con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo (C. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Valle dell’Irno e del Sabato sotto controllo: denunce e sequestriTempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.

Emergenza furti nella Valle dell'Irno, residenti chiedono maggiore sicurezzaE' ancora emergenza furti nelle frazioni di Penta e a Lancusi, a Fisciano, dove durante le festività natalizie e di fine anno sono stati denunciati...

Contenuti utili per approfondire Carabinieri rafforzano i controlli in....

Temi più discussi: Atripalda, pronti a rubare in un condominio carabinieri li pedinano e li portano in caserma; I Carabinieri rafforzano i controlli in città; Madonna di Campiglio: 79 soccorsi sulle piste, maestro di sci travolto da snowboarder - Giudicarie - Rendena.

Carabinieri, controlli rafforzati in Valle dell’Irno e Valle del Sabato contro furti e drogaIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, dott.ssa Rossana Riflesso, negli ultimi giorni ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territ ... irpinianews.it

Carabinieri in azione nel weekend: controlli a tappeto per prevenire le stragi del sabato seraTagliacozzo. Task force dei carabinieri nel fine settimana per evitare le stragi del sabato sera: Controlli a tappeto. marsicalive.it

Sabato la valle del Ticino ospiterà il Trofeo Nora, gara di regolarità per auto storiche. - facebook.com facebook