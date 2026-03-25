Nelle ultime settimane, la polizia municipale di Livorno ha intensificato i controlli nelle aree di Venezia e Scopaia per contrastare l'abuso di alcol. Durante le operazioni, sono state identificate persone che guidavano in stato di ebbrezza e che manifestavano comportamenti molesti in luoghi pubblici. In alcuni casi, sono state elevate sanzioni pecuniarie a carico di soggetti trovati in violazione delle normative.

Gli interventi nei giorni scorsi a contrasto dell'eccesso di alcol per prevenire comportamenti molesti e guida in stato di ebbrezza Guida in stato di ebbrezza ma anche comportamenti molesti di persone ubriache negli spazi pubblici. A contrasto di questi fenomeni consequenziali all'abuso di alcol, nei giorni scorsi sono stati effettuati i controlli della polizia municipale di Livorno che, in diversi casi, hanno portato a multe e sanzioni amministrative. Nello specifico, nella serata di venerdì 20 marzo gli agenti sono intervenuti nei quartieri Venezia e Scopaia, fermando 32 veicoli per sottoporre i conducenti a pre-test. Un... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Venezia e Scopaia, lotta all'abuso di alcol: controlli e sanzioni della polizia municipale

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