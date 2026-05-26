Come scolari bocciati dal maestro, gli attuali leader, a cominciare da Elly Schlein, ringraziano il capo della Chiesa. L’unico che ricorda ai potenti, amici delle multinazionali, la portata devastante di questi nuovi strumenti. Con l’Intelligenza artificiale è in gioco l’umanità dell’uomo. Dopo tante pubblicazioni a cavallo tra la banalità, il conformismo e l’ovvietà ci voleva Leone XIV per individuare con la lucidità di chi conosce le profondità dell’umano (mai dimenticare che è un agostiniano), ma conosce anche le potenzialità costruttrici e distruttrici della scienza e soprattutto delle sue applicazioni tecnico-informatiche (non dimenticare mai che questo Papa, prima che teologo, è laureato in matematica). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La politica riesce solo ad applaudire mentre scompaiono i posti di lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si ferisce a una gamba mentre infuria la tempesta sul Monviso: l’elisoccorso non riesce ad arrivare, i suoi compagni lo salvano con una trunaDurante una tempesta sul Monviso, un escursionista si è ferito a una gamba a circa 3.

Primo maggio, il candidato sindaco Di Rosa: "Mentre gli altri hanno speso milioni, noi creeremo 200 posti di lavoro veri”In occasione del Primo maggio, il candidato sindaco ha dichiarato che, mentre altre forze politiche hanno investito milioni di euro, il suo progetto...

Argomenti più discussi: Perché il Regno Unito sembra ingovernabile; Appunti sulla responsabilità pubblica della cultura: politiche dell’immaginario; Bolletta energetica e Costituzione, la politica che non sa decidere lascia i costi alle nuove generazioni; AI, papa Leone nella sua 1^ enciclica chiama in causa la politica non abdichi al proprio compito.