La politica riesce solo ad applaudire mentre scompaiono i posti di lavoro
La politica si limita ad applaudire mentre si perdono posti di lavoro. Gli attuali leader, tra cui Elly Schlein, ringraziano il capo della Chiesa, secondo quanto riportato. La situazione evidenzia un atteggiamento di approvazione senza interventi concreti per fermare le perdite occupazionali. Nessuna proposta di intervento o misura di sostegno è stata annunciata nelle ultime settimane. La crisi occupazionale continua a influenzare diverse aree, senza segnali di azioni decisive da parte delle istituzioni.
Come scolari bocciati dal maestro, gli attuali leader, a cominciare da Elly Schlein, ringraziano il capo della Chiesa. L’unico che ricorda ai potenti, amici delle multinazionali, la portata devastante di questi nuovi strumenti. Con l’Intelligenza artificiale è in gioco l’umanità dell’uomo. Dopo tante pubblicazioni a cavallo tra la banalità, il conformismo e l’ovvietà ci voleva Leone XIV per individuare con la lucidità di chi conosce le profondità dell’umano (mai dimenticare che è un agostiniano), ma conosce anche le potenzialità costruttrici e distruttrici della scienza e soprattutto delle sue applicazioni tecnico-informatiche (non dimenticare mai che questo Papa, prima che teologo, è laureato in matematica). 🔗 Leggi su Laverita.info
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La politica non è fatta solo nei palazzi. È fatta di ascolto, presenza, persone. Ogni incontro che faccio mi conferma una cosa: Vigevano ha bisogno di più attenzione concreta. Alle famiglie. Ai quartieri. Ai giovani. A chi ogni giorno manda avanti questa città. Per facebook