Primo maggio il candidato sindaco Di Rosa | Mentre gli altri hanno speso milioni noi creeremo 200 posti di lavoro veri

In occasione del Primo maggio, il candidato sindaco ha dichiarato che, mentre altre forze politiche hanno investito milioni di euro, il suo progetto prevede la creazione di 200 posti di lavoro concreti. La città di Agrigento, in questa giornata dedicata al lavoro, si trova di fronte a una realtà difficile, con molte famiglie costrette a separarsi a causa della mancanza di opportunità lavorative.

Agrigento celebra oggi la Festa del Lavoro con una realtà che non può più essere nascosta: una città che continua ad annaspare mentre intere famiglie sono costrette a separarsi. Figli, mariti, mogli e nipoti costretti ad andare via, lasciando una terra che non offre più opportunità.“Questa –.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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