Durante una tempesta sul Monviso, un escursionista si è ferito a una gamba a circa 3.000 metri di altezza. A causa del vento forte e della scarsa visibilità, l’eliambulanza non è riuscita ad arrivare sul sito. I compagni dell’uomo sono intervenuti con una truna per soccorrerlo e portarlo in salvo. La situazione si è svolta in condizioni estreme, con il maltempo che ha complicato le operazioni di salvataggio.

A quasi 3mila metri di quota, con il vento che taglia la faccia e la visibilità ridotta al minimo, il tempo si è fermato. Un gruppo di sette scialpinisti, impegnato sulla parete sud del Monviso, si è ritrovato improvvisamente a dover gestire un’emergenza vera: uno di loro non riusciva più a muoversi, ferito a una gamba. È successo nel primo pomeriggio di ieri nel territorio di Pontechianale, in alta Val Varaita, poco distante dal confine francese. L’allarme è partito intorno alle 13 dalla zona del Vallone delle Giargiatte, vicino al Bivacco Bertoglio. Ma raggiungere quel punto si è rivelato subito complicato: le condizioni meteo hanno tenuto lontano l’elisoccorso, costringendo tutti a guadagnare tempo nel modo più antico possibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si ferisce a una gamba mentre infuria la tempesta sul Monviso: l’elisoccorso non riesce ad arrivare, i suoi compagni lo salvano con una truna

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