La stagione di calcio italiano è stata caratterizzata da partite poco emozionanti e risultati spesso scontati. Le squadre italiane hanno ottenuto scarsi risultati nelle competizioni internazionali, con molte eliminazioni precoci e poche vittorie significative. La campagna di campionato ha visto pochi colpi di scena, con alcune squadre che hanno mantenuto distanze considerevoli dalle inseguitrici fin dalle prime giornate. La stagione si è conclusa con un senso di delusione generale.

La Serie A è stata noiosa e prevedibile, i risultati internazionali deludenti, l'avversione al rischio sempre più spiccata La Serie A maschile di calcio è finita domenica e per parecchi, anche tra i più appassionati, potrebbe essere una cosa positiva, quasi un sollievo. È stato infatti un campionato per molti versi noioso: tante squadre hanno giocato in modo guardingo e poco spettacolare, nessun attaccante ha segnato più di 20 gol e poche squadre hanno proposto un gioco originale e per qualche suo tratto innovativo. La mediocrità del campionato si è vista anche in Europa: nelle semifinali delle tre coppe europee non c’era nessuna squadra italiana (non accadeva dal 1987) e in Champions League nessuna italiana è andata oltre gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La peggior stagione del calcio italiano?

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Napoli - La peggior stagione di Conte… secondo!

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Stefano Pioli in 4 anni sulla panchina del Milan fa quarto, secondo, primo secondo. La sua peggior stagione equivale a quello che per il #Milan oggi sarebbe oro. Un calcio che rispetto a quello di Allegri era paradisiaco, per fini palati. Rispetto per Pioli. #Milan x.com

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