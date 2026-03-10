Basket brutta sconfitta per la Tema Sinergie a Pesaro | La peggior partita della stagione

La Tema Sinergie ha subito una pesante sconfitta a Pesaro, dove la squadra ha perso contro la Consultinvest Loreto Pesaro. Il coach Lorenzo Pansa ha definito quella partita come la peggiore della stagione, evidenziando le difficoltà incontrate in campo. La squadra avversaria ha conquistato la vittoria con pieno merito, lasciando i biancorossi con poche chances di recupero.

La squadra faentina cede il passo 72-57 in trasferta.Ora ci sarà la pausa per la Coppa Italia per riordinare le idee “È stata la peggior partita della stagione”. Basta la frase pronunciata da coach Lorenzo Pansa per fotografare la prestazione in casa della Consultinvest Loreto Pesaro, aggiudicatasi la vittoria con pieno merito. La Tema Sinergie Faenza perde per 72-57. I faentini tirano con percentuali basse, difendono con poca attenzione e non riescono a tenere testa agli avversari nell’ultimo quarto. Ora ci sarà la pausa per la Coppa Italia per riordinare le idee e per ritornare quelli di qualche settimana fa. La partita è sempre stata sul filo dell’equilibrio, caratterizzata da tanti errori e da palle perse e al 30’ il punteggio è 51-48 per Loreto Pesaro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Basket, la Tema Sinergie Faenza cerca punti a Pesaro nel posticipo di campionatoInsolito posticipo per la Tema Sinergie, di scena lunedì alle 21 in casa della Consultinvest Loreto Pesaro. Una selezione di notizie su Tema Sinergie Argomenti discussi: La Juvecaserta torna in campo dopo la sosta: sfida in trasferta contro Chiusi. Brutta prestazione della Tema Sinergie a PesaroNote. Loreto Pesaro: 17/34, Faenza: 13-37; Tiri da 3: Loreto Pesaro: 5/25, Faenza: 6/25; Tiri liberi: Loreto Pesaro: 23/29, Faenza: 13/20; Rimbalzi totali: Loreto Pesaro: 50, Faenza: 38 Uscito per ... ravennawebtv.it Serie B - La Tema Sinergie Faenza sconfitta dal Loreto PesaroÈ stata la peggior partita della stagione. Basta la frase pronunciata da coach Lorenzo Pansa per fotografare la prestazione in casa della Consultinvest Loreto ... pianetabasket.com