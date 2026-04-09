il calcio italiano secondo il presidente dimissionario del calcio italiano

Il presidente dimissionario della federazione calcio italiana ha reso pubblica una relazione che avrebbe dovuto presentare in un'assemblea ufficiale. Nel documento, sono stati affrontati vari aspetti relativi alla gestione del calcio nel paese, senza risultare in dichiarazioni ufficiali o giudiziari. La pubblicazione ha attirato l'attenzione di media e stakeholders, che hanno analizzato i contenuti senza commenti ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Il 2 aprile Gabriele Gravina si era dimesso da presidente della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, dopo la mancata qualificazione dell’Italia maschile ai Mondiali (la terza di fila e la seconda da quando era presidente) e il conseguente e ormai quadriennale dibattito sulla crisi del calcio italiano. Proprio su questo argomento Gravina avrebbe dovuto presentare l’8 aprile una relazione alla commissione cultura della Camera (che tra le altre cose si occupa anche di sport). Ricordando di essere ancora in carica fino alle elezioni del 22 giugno, Gravina ha fatto pubblicare sul sito della FIGC, anche nota come Federcalcio, la sua “Relazione sullo stato di salute del calcio italiano“. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Nazionale, una bandiera del calcio italiano come presidente federale: il nomeAltro colpo di scena in Nazionale dopo la sconfitta contro la Bosnia: ecco il possibile erede di Gabriele Gravina.

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IL GIOCO DEL CALCIO IN ITALIA

Temi più discussi: Debacle Mondiale, come riformare il calcio italiano? Il parere dei nostri lettori; Il calcio italiano è in crisi?; L'industria del pallone. 40 miliardi di motivi per cui la Nazionale non è al centro del calcio; Gravina e la sua relazione inascoltata: ecco cosa va fatto per cambiare il calcio italiano.

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Chi deve essere il nuovo presidente FIGC secondo l’IA: Beppe Marotta, l’uomo più competente in ItaliaDopo le dimissioni di Gabriele Gravina, il calcio italiano ha bisogno di un nuovo presidente federale, vertice apicale della rinascita azzurra: secondo ... fanpage.it

Il presidente uscente della Figc, Gabriele #Gravina, ha pubblicato la sua relazione sulla salute del calcio italiano. In un lungo documento analizza tutti i problemi del sistema calcio italiano e offre possibili soluzioni. I problemi: - Bassa percentuale di itali - facebook.com facebook

I punti salienti del Report FIGC sullo stato di salute del calcio italiano All’interno del Report, c’è una lista molto interessante di dati che fotografano lo stato comatoso del nostro calcio: •Età media in Serie A: 28 anni (8º torneo più vecchio in Europa) •Percentua x.com