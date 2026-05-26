La pasqua islamica sarà celebrata a Mondolandia Village, struttura polifunzionale che sorge in via Ponte dei Bari 5, dove una volta era attivo il Tiro a volo, nella zona più a Sud di Montecatini Terme. Domani mattina, a partire dalle 7, ospiterà i fedeli per la preghiera dedicata a questa festività. Gli spazi a disposizione sono molto ampi e, trattandosi di proprietà privata, non ci sono questioni legate all’occupazione del suolo pubblico e problemi legati alla quiete. L’imprenditore Massimo Puccinelli, titolare dell’impianto, ha deciso di ospitare a titolo gratuito i partecipanti in segno di rispetto verso questo credo religioso, praticato da numerose persone che vivono e lavorano in Valdinievole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La pasqua islamica. La preghiera in Biscolla. Scelto l’ex Tiro a volo

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