‘Sovvertire l’economia e non solo’ un incontro per guardare la città con gli occhi delle donne

Sabato 16 alle 10 si terrà un incontro pubblico dedicato all’economia femminista e al suo modo di interpretare il mondo. L’evento si propone di affrontare temi legati alla trasformazione economica e sociale, coinvolgendo anche una riflessione sulla città vista attraverso gli occhi delle donne. La discussione si svolgerà in un contesto aperto a tutti coloro interessati a esplorare nuovi approcci e prospettive.

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‘Sovvertire l’economia e non solo: l’economia femminista come modo diverso di vedere il mondo’ è il titolo dell’incontro pubblico in programma sabato 16 con inizio alle 10.30 nella sala Imbarcadero 2 in Castello Estense.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“L’economia femminista come altro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Codice braille: leggere il mondo con la punta delle dita e guardare con altri occhiLa Provincia di Lecco, nell’ambito del Piano provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, promuove un corso di codice... Argomenti più discussi: ‘Sovvertire l’economia e non solo’, un incontro per guardare la città con gli occhi delle donne; L’economia femminista come modo diverso di vedere il mondo; Europa, solo se più unita può resistere al bullismo delle grandi potenze. Lorenzo Bini Smaghi lo dimostra nel libro-manifesto Da soli; Scorrimenti graduatorie università, come funziona il ripescaggio e l'assegnazione dei posti residui. Essere super sensibili agli incontri giornalieri è un difetto di design reddit Economia, l'Italia che avanza con il vento contrario (pur rallentando un po')Lepre o tartaruga? Ambedue le definizioni potrebbero attagliarsi all’economia italiana. Evidenza lepre: dal 2019 (l’anno prima della pandemia) al 2024 il Pil italico ... ilgazzettino.it