Codice braille | leggere il mondo con la punta delle dita e guardare con altri occhi

La Provincia di Lecco ha avviato un corso di codice Braille nell’ambito del Piano provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il corso, organizzato dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti, mira a insegnare la scrittura e la lettura in Braille, offrendo nuove opportunità per chi ha disabilità visive. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio volto a favorire l’inclusione e l’autonomia di queste persone.

La Provincia di Lecco, nell’ambito del Piano provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, promuove un corso di codice Braille organizzato dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti Uici.A chi è rivolta l'iniziativaIl corso è rivolto ai cittadini, con particolare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Messaggio in codice: al Museo Omero una visita guidata con laboratorio per scoprire il BrailleANCONA – Sabato 21 febbraio alle ore 16:00 il Museo Tattile Statale Omero invita famiglie e adulti all’attività “Messaggio in codice”, una visita... Il panico per i giovani con gli smartphone e l’elogio funebre dei libri. Leggere o guardareSoffriamo di una sindrome subdola che ci porta a sostenere che il presente è un disastro completo, che prima era meglio. Si parla di: I Limiti Non Esistono: il libro-scultura di Fulvio Morella per Milano Cortina 2026; Maturità 2026, tra prove differenziate e strumenti compensativi: l'esame per gli studenti con disabilità e DSA. Corso gratuito di Braille promosso dalla provincia per favorire l’inclusioneOtto incontri da 3 ore a partire dall’11 maggio, organizzati dall’Unione italiana di ciechi e ipovedenti Previsto un approccio pratico con tavolette, punteruoli e realizzazione di materiali tattili LE ... msn.com