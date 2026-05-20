Sarri Allegri Italiano | il punto sul prossimo allenatore del Napoli

Da forzazzurri.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Napoli sta valutando i profili dei possibili candidati per la panchina della squadra. Attualmente, tra i nomi più discussi ci sono quelli di Sarri, Allegri e Italiano. La decisione definitiva non è ancora stata presa, e il club sta analizzando le opzioni disponibili in vista della prossima stagione. La scelta avverrà dopo alcune valutazioni interne, con il presidente che sta coordinando le discussioni con i collaboratori e i dirigenti del club.

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Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro per scegliere il nuovo allenatore del Napoli, con la sicura partenza di Antonio Conte. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il nome in pole resta sempre quello di Maurizio Sarri col quale i contatti sono fitti. Nel mentre però Aurelio De Laurentiis monitora anche la situazione in casa Milan col futuro di Massimiliano Allegri ancora in bilico e che tra l’altro ha già lavorato con Manna. Sullo sfondo occhio sempre al profilo di Vincenzo Italiano che ha sempre stuzzicato le idee del patron azzurro. Insigne a Sky: “James o Pépé? I grandi campioni sono i benvenuti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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