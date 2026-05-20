Il presidente del Napoli sta valutando i profili dei possibili candidati per la panchina della squadra. Attualmente, tra i nomi più discussi ci sono quelli di Sarri, Allegri e Italiano. La decisione definitiva non è ancora stata presa, e il club sta analizzando le opzioni disponibili in vista della prossima stagione. La scelta avverrà dopo alcune valutazioni interne, con il presidente che sta coordinando le discussioni con i collaboratori e i dirigenti del club.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro per scegliere il nuovo allenatore del Napoli, con la sicura partenza di Antonio Conte. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il nome in pole resta sempre quello di Maurizio Sarri col quale i contatti sono fitti. Nel mentre però Aurelio De Laurentiis monitora anche la situazione in casa Milan col futuro di Massimiliano Allegri ancora in bilico e che tra l’altro ha già lavorato con Manna. Sullo sfondo occhio sempre al profilo di Vincenzo Italiano che ha sempre stuzzicato le idee del patron azzurro. Insigne a Sky: “James o Pépé? I grandi campioni sono i benvenuti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sarri, Allegri, Italiano: il punto sul prossimo allenatore del Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SARRI AL NAPOLIL' ATALANTA OFFRE DI PIÙ ALLEGRI E INZAGHI POSSIBILIITALIANO ATTENDE..

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale

Napoli, chi sarà il prossimo allenatore: Sarri le ore della verità, De Laurentiis va su AllegriMaurizio Sarri darà una risposta al Napoli in queste ore, tra oggi e domani: dopo aver parlato con la moglie Marina e con lo staff tecnico, che oggi...

Sarri in pole, ma occhio ai nomi di Allegri e Italiano Gianluca Di Marzio fa il punto sul futuro della panchina del Napoli, con il casting ancora aperto per il post Conte #SSCNapoli #Sarri #Allegri #Italiano x.com

Napoli, la corsa alla panchina si accende: contatti continui con Sarri, Allegri monitorato. Italiano resta sullo sfondoNapoli, la corsa alla panchina si accende: contatti continui con Sarri, Allegri monitorato. Italiano resta sullo sfondo In casa Napoli si lavora già al futuro. calcionews24.com

Sarri Napoli, contatti frequenti tre la parti: Allegri ed Italiano sullo sfondo. Le ultime di SKYGianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, rivela sul proprio sito: In casa Napoli si guarda al futuro. La squadra azzurra è al lavoro per il post Conte ... iamnaples.it

[Pedulla] Il Napoli e l'Atalanta stanno offrendo a Sarri la stessa durata del contratto (2 anni), ma l'offerta dell'Atalanta è finanziariamente più alta rispetto ai 2,7 milioni di euro più bonus offerti da ADL. Sarri sta riflettendo se unirsi a una squadra già pronta e forte reddit