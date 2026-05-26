La nuova rotta della marijuana viaggia sui voli dalla Thailandia | perché i sequestri a Fiumicino sono aumentati

I sequestri di marijuana a Fiumicino sono aumentati, collegati a un incremento delle spedizioni via volo dalla Thailandia. Le forze dell'ordine hanno intercettato più volte carichi di droga provenienti dall’Asia, in particolare dopo la depenalizzazione della sostanza nel Paese nel 2022. Le operazioni di controllo si sono intensificate, evidenziando un flusso più consistente di stupefacenti in Italia attraverso rotte aeree.

Una nuova rotta per la droga: la Thailandia. Un traffico dall'Asia che ha registrato un sostanziale aumento delle quantità di stupefacente dirette verso l’Italia in concomitanza con la depenalizzazione della sostanza avvenuta nel Paese del sud est asiatico nel 2022. A parlare sono i numeri: nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Air India riapre la rotta Roma-Delhi: quattro voli settimanali da FiumicinoAir India ha ripreso i voli diretti tra Roma e Delhi, con quattro frequenze settimanali da Fiumicino.

Alessandro Livraghi bloccato in Thailandia per la guerra: “Sto bene, ma è difficile rientrare. I voli sono pochi e costosi”Alessandro Livraghi si trova attualmente in Thailandia, bloccato a causa delle restrizioni legate alla guerra.

Argomenti più discussi: Thailandia: la durata sei soggiorni visa free sarà ridotta da 60 a 30 giorni; La Thailandia sta accorciando la durata del suo schema di esenzione dal visto: le modifiche riguarderanno anche gli ucraini; Come un commercio mondiale in crescita cambia rotte, partner e porti; Etihad lancia una nuova rotta in Oman e una frequent flyer partnership con Bangkok Airways.

La mia nuova leva del freno reddit