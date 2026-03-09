Alessandro Livraghi bloccato in Thailandia per la guerra | Sto bene ma è difficile rientrare I voli sono pochi e costosi

Alessandro Livraghi si trova attualmente in Thailandia, bloccato a causa delle restrizioni legate alla guerra. Ha dichiarato di stare bene, ma ha incontrato difficoltà nel trovare voli economici e disponibili per tornare in Italia. La sua partenza prevista era per il rientro dalle vacanze, ma ora si trova in un periodo di attesa caratterizzato da incertezze e limitazioni nei collegamenti aerei.

Lodi, 9 marzo 2026 – Doveva essere un normale rientro dalle vacanze, ma si è trasformato in un’attesa piena di incognite. Alessandro Livraghi, 61 anni, personal trainer di Lodi, è bloccato a Jomtien Beach, a circa 87 chilometri da Bangkok, dopo il blocco dei voli causato dal conflitto armato in Iran e che sta creando pesanti disagi nei collegamenti aerei. “ Sto bene e non sono in pericolo – racconta – ma da giorni cerco una soluzione per tornare a casa”. Livraghi era arrivato in Thailandia il 25 febbraio e avrebbe dovuto rientrare in Italia il 5 marzo, con un volo da Bangkok a Doha e poi verso Milano Malpensa. Il piano però è saltato all’ultimo momento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

