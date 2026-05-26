La nuova Ferrari Luce presentata a Mattarella | il presidente a bordo della vettura al Quirinale

Notizia in breve

Lunedì mattina, al Quirinale, è stata presentata al presidente della Repubblica la Ferrari Luce, un modello elettrico. Il veicolo è stato mostrato nel cortile del palazzo, con il presidente presente a bordo. La presentazione si è svolta in modo ufficiale e senza ulteriori dettagli pubblici. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali dichiarazioni o commenti del presidente durante l’evento.