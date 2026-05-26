La nuova Ferrari Luce presentata a Mattarella | il presidente a bordo della vettura al Quirinale

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì mattina, al Quirinale, è stata presentata al presidente della Repubblica la Ferrari Luce, un modello elettrico. Il veicolo è stato mostrato nel cortile del palazzo, con il presidente presente a bordo. La presentazione si è svolta in modo ufficiale e senza ulteriori dettagli pubblici. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali dichiarazioni o commenti del presidente durante l’evento.

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Lunedì mattina è stata presentata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale, la nuova Ferrari Luce ad alimentazione elettrica. Erano presenti John Elkann, presidente di Ferrari Spa, Piero Ferrari, vice presidente di Ferrari Spa, e Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari Spa. Delitto Garlasco, Lovati: "Soliloqui di Sempio? Non dobbiamo fare processo a pensieri" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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La nuova Ferrari Luce elettrica presentata a Mattarella: il presidente a bordo al Quirinale

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