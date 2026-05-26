La Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica del marchio, è stata presentata al Presidente della Repubblica italiana al Palazzo del Quirinale. L’evento si è svolto il 26 maggio a Milano. La presentazione ha coinvolto il pubblico e i media, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche o le dichiarazioni ufficiali. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo ad altri partecipanti o alle modalità dell’evento.

M ilano, 26 mag. (askanews) – È stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale, la nuova Ferrari Luce ad alimentazione elettrica. Erano presenti John Elkann, presidente di Ferrari Spa, Piero Ferrari, Vice Presidente, e Benedetto Vigna, amministratore Delegato. Il capo dello Stato ha osservato attentamente da vicino la nuova auto del cavallino rampante, poi è salito a bordo, lato conducente, per farsi spiegare le caratteristiche del nuovo bolide, da John Elkann, seduto al suo fianco. Leggi anche › Formula 1. Una giornalista di iO Donna al Gran Premio di Monza tra paddock e pit lane (con la Ferrari che vince) › Auto e sostenibilità: ricaricare l’auto elettrica a casa e risparmare sulla bolletta La Luce è la prima Ferrari completamente elettrica della storia del Cavallino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova Ferrari Luce – la prima completamente elettrica della storia del Cavallino – si è presentata in grande stile davanti al Presidente Mattarella

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Mattarella sale a bordo della nuova Ferrari Luce: è la prima elettrica del Cavallino

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