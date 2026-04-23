Santa Maria al Bagno quando il giorno lascia spazio alla notte

Domenica scorsa, a Santa Maria al Bagno, una fotografia scattata da Francesca Leone di Guagnano ritrae il momento in cui il sole tramonta, dando spazio alle prime ombre della sera. La scena cattura il cambiamento di luce nel borgo, mentre il cielo si tinge di tonalità calde e il paesaggio si prepara a entrare nella notte. La foto mostra un istante di transizione tra il giorno e la notte nel centro del paese.

SANTA MARIA AL BAGNO (Nardò) - Lo scatto che Francesca Leone, di Guagnano, ha fatto a Santa Maria al Bagno domenica scorsa sembra cristallizzare il passaggio di consegne tra il giorno e la notte.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno”e scopo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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