La nostra regione sempre più sportiva | a Lignano i campionati nazionali universitari 2027

Da udinetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2027, la regione Friuli Venezia Giulia ospiterà i campionati nazionali universitari. La competizione coinvolgerà studenti di diverse discipline sportive provenienti da tutta Italia. L’evento si terrà a Lignano e rappresenta una delle principali manifestazioni sportive studentesche del paese. La partecipazione comprende atleti universitari che gareggeranno in diverse discipline, con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani. La manifestazione si svolgerà nel corso del prossimo anno.

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Il Friuli Venezia Giulia ospiterà il prossimo anno un'altra importante competizione sportiva, non professionistica, ma particolarmente cara alla comunità studentesca nazionale: i campionati nazionali universitari. È risultata vincente la candidatura congiunta dei Centri sportivi universitari di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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