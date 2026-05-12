Juventus Next Gen da Daffara a Faticanti | chi può esordire con l’Italia a giugno

Il tecnico della Juventus Next Gen ha annunciato che il club invierà alcuni giovani dell’Under 21 alla convocazione della nazionale a giugno. Tra i nomi che potrebbero essere chiamati ci sono Daffara e Faticanti, considerati tra i candidati più probabili per esordire con la maglia azzurra. La decisione finale dipenderà dalle convocazioni ufficiali e dalle valutazioni dello staff tecnico.

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