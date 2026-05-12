Juventus Next Gen da Daffara a Faticanti | chi può esordire con l’Italia a giugno

Da juventusnews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico della Juventus Next Gen ha annunciato che il club invierà alcuni giovani dell’Under 21 alla convocazione della nazionale a giugno. Tra i nomi che potrebbero essere chiamati ci sono Daffara e Faticanti, considerati tra i candidati più probabili per esordire con la maglia azzurra. La decisione finale dipenderà dalle convocazioni ufficiali e dalle valutazioni dello staff tecnico.

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di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, Baldini ha confermato che chiamerà i giovani dell’Under 21 e i nomi di Daffara e Faticanti sono sicuramente in lista. Il progetto della Juventus Next Gen continua a raccogliere frutti preziosi, confermandosi come il principale serbatoio di talento per le nazionali azzurre. Le ultime indiscrezioni riguardanti le convocazioni di Silvio Baldini per i prossimi impegni dell’Italia contro Lussemburgo e Grecia mettono in luce due profili che rappresentano perfettamente l’eccellenza della scuola bianconera: Giovanni Daffara e Giacomo Faticanti. Il portiere Giovanni Daffara, attualmente in forza all’Avellino ma saldamente di proprietà del club torinese, è il simbolo di come il percorso nella Juventus Next Gen possa forgiare atleti pronti per palcoscenici complessi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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