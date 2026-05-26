Chi ha una certa memoria dovuta alla data registrata all'anagrafe, potrebbe ancora stupirsi di fronte alla notizia della regina Elisabetta considerata un'intramontabile icona di stile. Questo titolo è spettato per tanti anni alla principessa Margaret per poi passare alla principessa Diana. Fino a non troppi anni fa, accostare la parola «moda» alla monarca britannica sarebbe stato impensabile. Eppure, con l'avvento del nuovo millennio, il look di questa nonnina pettinata sempre alla stessa maniera dalla variopinta collezione di cappottini è diventato irresistibile. In termini di comunicazione, possiamo ritenere vincente la scelta di mantenere una forte identità visiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La mostra sul guardaroba della regina Elisabetta fa sold out e si allunga di sei mesi. Perché siamo ancora così rapiti dal suo stile?

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Londra, in mostra il guardaroba della regina Elisabetta II

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