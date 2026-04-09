A Londra apre il 10 aprile una mostra dedicata alla regina Elisabetta II, intitolata

Londra, 9 aprile 2026 - Un guardaroba da sogno, degno solo di una regina, come mai era stato mostrato prima, è quello di Elisabetta II esposto nella mostra " Queen Elizabeth II: Her Life in Style" che apre i battenti il 10 aprile a Londra. Abiti da sogno, tailleur impeccabili, un abito da sposa da favola e i famosi cappelli audaci di Sua Maestà. epa12877221 A selection of hats are displayed at the exhibition 'Queen Elizabeth II: Her Life in Style' at The King’s Gallery, Buckingham Palace in London, Britain, 09 April 2026. The exhibition features 300 pieces of clothing and accessories worn by late Britain’s Queen Elizabeth and runs from 10 April to 18 October 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Elisabetta II adorava la musica, quando sentì Dancing Queen la prima volta iniziò a ballare”. A Londra in mostra il guardaroba della regina

Leggi anche: La regina Elisabetta, che la mattina «amava ballare al ritmo di Dancing Queen degli Abba»

Elisabetta II e la passione per canto, quella volta in cui si esibì sulle note di ‘Dancing Queen’ degli Abba(Adnkronos) – "Ogni mattina la Regina ascoltava il programma di Terry Wogan su Radio 2.

Si parla di: Elisabetta II e quella voglia di normalità, quando cantava gli Abba e organizzava i barbecue per i nipoti.

Elisabetta II adorava la musica, quando sentì Dancing Queen la prima volta iniziò a ballare. A Londra in mostra il guardaroba della reginaQueen Elizabeth II: Her Life in Style apre i battenti il 10 aprile a Londra ed espone l’armadio reale come mai era stato svelato prima. La ex guardarobiera: Sua Maestà amava cantare e aveva una bel ... quotidiano.net

Elisabetta II e la passione per canto, quella volta in cui si esibì sulle note di ‘Dancing Queen’ degli Abba(Adnkronos) - Ogni mattina la Regina ascoltava il programma di Terry Wogan su Radio 2. Quando è partita la canzone 'Dancing Queen' degli Abba, le è piaciuta ... vicenzareport.it