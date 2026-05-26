la morte a venezia del pd alle ultime amministrative

Durante le elezioni comunali di fine settimana, il centro-destra ha ottenuto risultati positivi, mentre il centro-sinistra ha registrato un calo di consensi. I voti sono stati scrutinati e le liste hanno presentato i loro candidati, con il centro-destra che ha conquistato più seggi rispetto alle precedenti consultazioni. La partecipazione degli elettori è stata elevata, ma le percentuali di voto hanno evidenziato una tendenza negativa per il centrosinistra.

Ecco una breve panoramica sulle elezioni comunali 2026 disputatesi lo scorso fine settimane. Bene il centro-destra, male il centro-sinistra. L’esperimento del cosiddetto “campo largo” in casa centrosinistra – che rievoca quello visto al governo del paese nel 2006 ma durato solo 2 anni come da tradizione – stenta a decollare. Infatti, alle ultime elezioni amministrative disputatesi lo scorso fine settimana, è andata piuttosto male per Schlein e compagni di partito e coalizione. Il centro-destra si è aggiudicato la roccaforte Venezia, ma è riuscito a strappargli anche Reggio Calabria. A Messina ha vinto la lista civica del vulcanico Cateno De Luca, mentre dove si potrebbe esultare, si tratta pressocché di vittorie monche o scontate. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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