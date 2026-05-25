Amministrative 2026 ultime ore di voto | seggi aperti fino alle 15

I seggi sono aperti fino alle 15 nelle ultime ore di voto a Chieti e nei comuni di Guardiagrele, Guilmi e Palena. In queste località si vota per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del nuovo sindaco, che guiderà i rispettivi comuni per i prossimi cinque anni. Le urne sono state aperte questa mattina alle 7 e rimarranno aperte fino al termine delle operazioni di voto.

Ultima giorno di voto a Chieti e provincia. I seggi sono aperti dalle 7 a Chieti e a Guardiagrele, Guilmi e Palena dove si vota per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del nuovo sindaco che guiderà i rispettivi comuni per i prossimi cinque anni.In calo l'affluenza a Chieti: al termine. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Amministrative, ultime ore per eventuale cambio di sezione di voto

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