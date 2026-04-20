Simbolo Pd alle amministrative Catanzaro | Utilizzo solo con autorizzazione

In vista delle imminenti elezioni amministrative, un rappresentante del Partito Democratico ha sottolineato che l’uso del simbolo del partito è consentito solo con l’autorizzazione degli organismi competenti. La dichiarazione mira a chiarire le modalità di utilizzo ufficiale del simbolo durante la campagna elettorale. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a eventuali sanzioni o procedure in caso di utilizzo non autorizzato.