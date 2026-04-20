Simbolo Pd alle amministrative Catanzaro | Utilizzo solo con autorizzazione
In vista delle imminenti elezioni amministrative, un rappresentante del Partito Democratico ha sottolineato che l’uso del simbolo del partito è consentito solo con l’autorizzazione degli organismi competenti. La dichiarazione mira a chiarire le modalità di utilizzo ufficiale del simbolo durante la campagna elettorale. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a eventuali sanzioni o procedure in caso di utilizzo non autorizzato.
In vista delle prossime elezioni amministrative ritengo necessario ribadire che il simbolo del Partito Democratico può essere utilizzato esclusivamente previa autorizzazione degli organismi competenti”. E' quanto dichiara il capogruppo Pd all'Ars, Michele Catanzaro, a sostegno della posizione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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