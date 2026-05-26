La MonrealBike Racing Team ha partecipato al Campionato Italiano nell'Aspromonte, affrontando un percorso di oltre 70 km con più di 3.000 metri di dislivello. La squadra ha ottenuto ottimi piazzamenti durante la gara, che si è svolta sulle pendici della catena montuosa. La competizione ha visto la partecipazione di diversi team e atleti, con un tracciato impegnativo che ha messo alla prova le capacità dei concorrenti.

Home » Domenica 24 maggio si è disputata l’Aspromarathon, una competizione dura e spettacolare che ha visto tre atleti della Monrealbike Racing Team affrontare un percorso impegnativo tra le cime dell’Aspromonte. Inserita nel circuito del Campionato Italiano, la gara ha richiamato atleti di altissimo livello provenienti da tutta Italia, rendendo la sfida ancora più intensa e competitiva. Con oltre 70 km di tracciato e più di 3000 metri di dislivello, il percorso Marathon ha messo a dura prova tutti i partecipanti. Tra salite estenuanti e tratti tecnici, i nostri atleti hanno lottato fino al traguardo, portando in alto i colori del team. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - La MonrealBike Racing Team protagonista tra le cime dell’Aspromonte in occasione del Campionato Italiano!

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