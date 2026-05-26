La Misericordia di Buti ha acquistato una nuova ambulanza dal valore di 90.000 euro. Il veicolo sarà impiegato nel sistema sanitario locale per interventi di emergenza e urgenza. La struttura ha comunicato che il mezzo sarà operativo a breve. La donazione o l’acquisto rientra in un investimento volto a migliorare le risposte alle emergenze nella zona. La nuova ambulanza si aggiunge alle risorse disponibili per il servizio di soccorso.

BUTI La Misericordia di Buti ha una nuova ambulanza che sarà al servizio del sistema sanitario zonale per gli interventi di emergenza urgenza. Un mezzo sanitario non solo per la popolazione di Buti, ma per l’intera zona. L’inaugurazione, alla presenza della sindaca Arianna Buti, è avvenuta sabato pomeriggio. Un investimento importante quello deciso dalla Misericordia di Buti, importante realtà di un piccolo comune, radicata nel territorio e molto amata dalla popolazione. La Misericordia ha investito 90.000 euro per la salute, la sicurezza e il bene della comunità. "Un ringraziamento particolare al governatore Carlo Masini, che ha contribuito... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Misericordia investe nei mezzi. Nuova ambulanza da 90mila euro

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