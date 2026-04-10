La Misericordia investe sui servizi Acquistata una nuova ambulanza per garantire risposte tempestive

La Misericordia di Bibbiena ha acquistato una nuova ambulanza e un mezzo antincendio, ampliando così i propri mezzi di intervento. La decisione arriva in un momento in cui l’associazione vuole migliorare la rapidità delle risposte in caso di emergenza. L’acquisto di questi veicoli si inserisce nell’investimento sui servizi di assistenza e soccorso, consolidando la presenza sul territorio e le capacità operative.

Una nuova ambulanza e un nuovo mezzo antincendio per la Misericordia di Bibbiena. La storica confraternita casentinese ha messo in campo un significativo investimento per ampliare la dotazione di veicoli dedicati al soccorso e all’emergenza, andando a rafforzare ulteriormente la propria capacità operativa per garantire risposte sempre più tempestive, efficienti e capillari alle esigenze di territorio e comunità. Il taglio del nastro dei due mezzi è fissato per domenica 12 aprile, a partire dalle 10.30 in una mattinata di festa a cui sono invitati cittadini, volontari, sostenitori e rappresentanti dell’associazionismo della vallata. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Misericordia investe sui servizi. Acquistata una nuova ambulanza per garantire risposte tempestive La Misericordia di Bibbiena inaugura una nuova ambulanzaArezzo, 8 aprile 2026 – Una nuova ambulanza e un nuovo mezzo antincendio per la Misericordia di Bibbiena. Misericordia: nuova auto per servizi socialiLa Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo rinnova il proprio parco auto grazie alla Fondazione Caripit.