Durante un’intervista a Verissimo, Mara Maionchi ha parlato di un’esperienza personale legata alla poliomielite. La produttrice ha spiegato di essere stata ricoverata in ospedale per un anno a causa della malattia. La sua testimonianza si è concentrata su quel periodo difficile, senza aggiungere dettagli ulteriori. La Maionchi ha condiviso questa parte della sua vita durante il confronto con Silvia Toffanin, senza commentare le ragioni di quel ricovero.

Ospite a Verissimo, Mara Maionchi ha condiviso un capitolo difficile della sua vita. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la produttrice ha raccontato di essere stata ricoverata per un anno in ospedale a causa della poliomielite. La sua storia è un esempio di resilienza e speranza, mostrando come sia riuscita a superare una situazione critica. Arisa a Verissimo spiazza tutti: amore, corpo e fragilità Un anno in ospedale per poliomielite. La Maionchi ha spiegato che, durante la guerra, la sua famiglia si era rifugiata a Rimini. Dopo giorni di febbre alta, si è ritrovata in ospedale, dove le è stata diagnosticata la poliomielite. Ha raccontato: “Mi davano per spacciata, ma un giorno ho mosso una mano e ho dato una gioia ai medici”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Mara Maionchi racconta la sua battaglia contro la poliomielite a Verissimo

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