Una giovane donna di 27 anni ha condiviso la sua esperienza nel controllo del cibo, affermando che questa abitudine le dava un senso di sicurezza. Domenica 15 marzo si tiene la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, un evento dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. La giornata viene celebrata per aumentare la consapevolezza su questa problematica.

Si celebra domenica (15 marzo) la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. Anche nel territorio riminese il fenomeno è una realtà concreta: l’équipe specializzata dell’Ausl Romagna segue attualmente circa 140 pazienti, con un’età di esordio sempre più precoce e situazioni cliniche spesso accompagnate da altre forme di disagio. Numeri che raccontano solo una parte del problema. Dietro ogni percorso ci sono storie personali fatte di silenzi, paure e percorsi di rinascita. Una di queste è quella di una ragazza oggi 27enne, che ha scelto di raccontare la propria esperienza chiedendo di mantenere l’anonimato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Discussioni sull' argomento Controllare il cibo mi faceva sentire sicura: 27enne racconta la sua battaglia contro i disturbi alimentari; Anoressica da 17 anni, ho faticato a dare il cibo a mio figlio. Sono ancora in cura ma combatto per lui, per dargli una mamma sana; Un disturbo alimentare, se non lo curi davvero, non sparisce. Al massimo cambia forma.

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