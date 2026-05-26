La medaglia della Bonissima a Dina Guigli come regalo per i 100 anni

Notizia in breve

Per i 100 anni, il Comune ha consegnato a una donna del territorio modenese la medaglia della Bonissima con una dedica speciale. La premiazione celebra il centenario e riconosce il patrimonio culturale e l’esperienza degli anziani. La medaglia viene consegnata durante una cerimonia dedicata ai longevi. La consegna si inserisce nelle iniziative per valorizzare la lunga vita e il ruolo delle persone anziane nella comunità.