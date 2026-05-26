La medaglia della Bonissima a Dina Guigli come regalo per i 100 anni
Per i 100 anni, il Comune ha consegnato a una donna del territorio modenese la medaglia della Bonissima con una dedica speciale. La premiazione celebra il centenario e riconosce il patrimonio culturale e l’esperienza degli anziani. La medaglia viene consegnata durante una cerimonia dedicata ai longevi. La consegna si inserisce nelle iniziative per valorizzare la lunga vita e il ruolo delle persone anziane nella comunità.
Compiere cent'anni è un evento speciale e per questo, ai longevi del territorio modenese, in occasione del compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima con dedica particolare, per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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