Maletti consegna la Bonissima a Dina Guigli per i 100 anni

Un'anziana donna ha ricevuto la medaglia della Bonissima in occasione del suo centesimo compleanno. La consegna è avvenuta in un evento organizzato dal Comune, che ha voluto riconoscere il valore del patrimonio culturale rappresentato dagli anziani del territorio. La medaglia è stata consegnata da una rappresentante dell'amministrazione, accompagnata da una dedica speciale. La cerimonia si è svolta in un contesto pubblico dedicato ai festeggiamenti.

Compiere cent’anni è un evento speciale e per questo, ai longevi del territorio modenese, in occasione del compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima con dedica particolare, per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori.Dina. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La Bonissima a Beppe Zagaglia, memoria fotografica della cittàIl sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi hanno consegnato l’onorificenza a un protagonista della cultura modenese che da decenni racconta la...

Le due mogli di Chuck Norris, i cinque figli e gli 8 nipoti. “Ho conosciuto Dina quando aveva 26 anni”Roma, 20 marzo 2026 – “Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza.